Mattia Santori esprime le sue preferenze sui candidati alle prossime elezioni in Emilia Romagna: "Non voterò per il Pd".

Si avvicina l’appuntamento elettorale regionale di domenica 26 gennaio: i cittadini dell’Emilia Romagna rinnoveranno il Presidente della Regione. In vista della chiamata alle urne, Mattia Santori, ospite a Di Martedì, esprime la sua opinione dicendo: “Non voterò per il Pd”. Di fronte alle sollecitazioni del giornalista Pietro Senaldi, inoltre, la Sardina perde la pazienza e rimarca: “Penso che il voto sia segreto”.





Mattia Santori: “Non voterò per il Pd”

In collegamento con Di Martedì l’ospite speciale era il fondatore delle Sardine, che è stato intervistato sul voto in Emilia Romagna. Mattia Santori, di fronte alle domande di Pietro Senaldi sulla sua preferenza elettorale, ha perso la pazienza: “Non capisco perché ci chiediate sempre del Pd – ha detto -, come se fossimo separati alla nascita”. Il ragazzo ha rimarcato il suo pensiero sottolineando: “Io penso che il voto debba essere segreto.

Non voterò per il Pd – ha aggiunto ancora -, ma questo non significa che debba giustificare a qualcuno per quale lista voto”.

Infine, tornando al successo dell’incontro delle Sardine a Bologna, conclude: “Noi abbiamo fatto una festa incredibile, uno spettacolo degno di questo nome, ed eravamo in 40mila in piazza“. Poi l’affondo: “In un mercato quando uno vende un prodotto che funziona e la gente lo compra vuol dire che in qualche modo ha colpito il segno. Se noi abbiamo riempito le piazze di 100mila persone evidentemente abbiamo detto qualcosa che ha colpito nel segno”. A tale riguardo, però, il giornalista di Libero attacca: “Vorrei sapere se al prossimo comizio smetterà di leggere il compitino e a dirà qualcosa che le viene spontaneamente”.