Stando ai dati rilevati dall'Istituto Ixè, la Meloni sorpassa Salvini in termini di fiducia riscossa tra i cittadini.

Continua l’ascesa della leader di Fratelli d’Italia nei sondaggi politici. Secondo le stime rivelate dall’Istituto Ixè, la Meloni avrebbe superato Salvini in termini di fiducia e sarebbe ad un passo dal raggiungere Giuseppe Conte, quasi sempre primo nella classifica.

Meloni sorpassa Salvini

Nella scala diffusa durante la puntata di Cartabianca di martedì 21 gennaio 2020, il Premier tiene saldamente il primo posto riscuotendo il maggior indice di fiducia presso gli italiani pari a 40. Giorgia Meloni gli è di poco inferiore con un punteggio di 35. Ma il dato più rilevante è che, nonostante una differenza di oltre 20 punti percentuali tra Fratelli d’Italia e Lega (sempre secondo i sondaggi elettorali), il numero è superiore a quello di Matteo Salvini. Al leader del Carroccio l’Istituto Ixé ha infatti attribuito un indice di 32.

Il medesimo sondaggio ha infatti rilevato come al quarto e al quinto posto ci siano rispettivamente Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio con indici di 25 e 21, in crescita comunque rispetto alle precedenti rilevazioni. La classifica prosegue poi con Silvio Berlusconi che ha un punteggio pari a 19 e con Matteo Renzi, all’ultimo posto con un 13. Questi dati tendono a confermare quelli relativi alle percentuali che i partiti dei rispettivi leader otterrebbero in una ipotetica elezione. A parte Fratelli d’Italia che si collocherebbe tra Movimento Cinque Stelle e Forza Italia, la Lega sarebbe ancora in vetta seguita da Partito Democratico e M5S. Seguono poi Forza Italia e Italia Viva.