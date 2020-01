Zaytsev sostiene Bonaccini con uno scatto postato su Instagram

A pochi giorni dalle Elezioni Regionali in Emilia Romagna, previste per Domenica 26 Gennaio, anche gli sportivi “scendono in campo” schierandosi a favore dei candidati. Dopo che Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha espresso il suo sostegno al partito di Matteo Salvini, l’ex Ministro dell’Interno e leader della Lega, anche Ivan Zaytsev, il pallavolista della nazionale e della Modena esprime il suo sostegno politico a Bonaccini, esponente del Partito Democratico.

Visualizza questo post su Instagram Il mio Presidente. Un post condiviso da Ivan Zaytsev (@zaytsev_official) in data: 22 Gen 2020 alle ore 1:26 PST

Zaytsev sostiene Bonaccini: lo scatto sui social

Ivan Zaytsev, lo “Zar”, esprime la sua vicinanza a Stefano Bonaccini postando sui suoi profili social un selfie che lo ritrae insieme al candidato per l’Emilia Romagna, accompagnato dalla didascalia “il mio presidente“. Non è la prima volta che lo “Zar” esprime la sua opinione politica sui social: già nel Dicembre 2019, attraverso un video messaggio aveva invitato i suoi followers e tifosi a votare proprio per il presidente uscente Stefano Bonaccini.

Si era espresso anche a favore del Movimento delle Sardine, postando una foto che ritraeva il pallavolista della nazionale in mezzo alla folla, tra le sardine che si erano riunite nella città di Modena, aggiungendo “Attenzione alle sardine in Piazza Grande, siamo una marea di gente” e manifestando quindi la sua vicinanza e appartenenza al neo movimento guidato da Mattia Santori.

Nonostante la vicinanza a Stefano Bonaccini, Ivan Zaytsev non potrà votarlo in quanto residente in un’altra regione.