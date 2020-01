Il referendum sul taglio dei parlamentari ha ricevuto l'ok dalla Corte di Cassazione: resta ora da stabilire la data del voto.

La Corte di Cassazione ha dato il via libera al referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. A richiederlo erano stati, nonostante alcune defezioni dell’ultimo momento, 71 senatori, 7 in più del numero minimo richiesto pari a 64. Ora il Consiglio ha 60 giorni di tempo per stabilire la data in cui i cittadini saranno chiamati al voto.