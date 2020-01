A pochi giorni dal voto regionale in Emilia-Romagna, il padre di Lucia Borgonzoni ha scritto una lettera di accuse alla figlia.

Sono accuse durissime quelle fatte dal padre di Lucia Borgonzoni nei confronti della figlia ed esposte in una lettera. L’uomo ha accusato la candidata presidente dell’Emilia-Romagna di averlo diffamato e di aver scatenato “la macchina del fango leghista” contro di lui.

Lettera del padre di Lucia Borgonzoni

Padre e figlia non si parlano da anni e sono note le loro posizioni antitetiche in campo politico. Giambattista ha infatti più volte dichiarato, già quando la figlia era candidata sindaco di Bologna e ancor più ora, di votare per la parte opposta rispetto alla sua. Si è anche fatto immortalare al fianco di Mattia Santori e pare che abbia addirittura donato alle Sardine alcuni quadri appartenenti al nonno pittore di Lucia.

A pochi giorni dalla chiamata alle urne, l’uomo ha voluto scrivere una lettera alla figlia accusandola di aver detto falsità su di lui e aver scatenato nei suoi confronti offese e commenti di odio.

Pur dichiarando di avere un giudizio politico positivo su di lei per come si è destreggiata nell’agone, ha dovuto ammettere che “hai lasciato che mi infamassero e hai accettato che fossi massacrato senza alcun motivo”.





Lucia è sempre stata restia a parlare del suo rapporto con il papà ma ha affermato di non averlo più visto, se non in circostanze ufficiali, da quando ha compiuto cinque anni. Affermazioni che Giambattista ha categoricamente smentito parlando di “bugia sesquipedale“. Ha poi concluso la sua lettera con “l’augurio di non essere menzognera in futuro in pubblico come sei stata in privato contro tuo padre e contro la memoria del nonno“. Se la figlia vincerà le elezioni, ha comunque assicurato che il suo sarà uno dei primi telegrammi di complimenti che riceverà.