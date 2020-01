Beppe Grillo ringrazia Luigi Di Maio con un sentito post su Facebook: "Per aspera ad astra"

Dopo due giorni dalle dimissioni di Luigi Di Maio, arriva il commento di Beppe Grillo su un post di Facebook: “Per aspera ad astra. Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per tutto quello che hai fatto per il M5S e per quello che continuerai a fare. In alto i cuori». Quello di Grillo è un ringraziamento sentito, in cui si continua ad evincere un ruolo da protagonista all’interno del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio.

Beppe Grillo ringrazia Di Maio

Il ringraziamento di Grillo cela al suo interno anche un retroscena: dopo l’annunciazione delle dimissioni di Di Maio, Beppe Grillo si era dichiarato contrario, il primo capo politico del Movimento 5 Stelle infatti non voleva che il suo successore abbandonasse il ruolo che gli era stato assegnato, anche se inizialmente aveva dato il suo assenso.

Tra i due comunque non si è verificato nessuno scontro, entrambi infatti volevano solo il bene per il Movimento e questa sembra essere stata la scelta giusta in questo momento. “Beppe dovrebbe avere il coraggio di chiudere la baracca”, dice un esponente del Movimento, la stabilità del gruppo guidato da Grillo sembra infatti essere su un punto di non ritorno.