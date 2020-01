Tutti i dati relativi all'affluenza alle urne per le elezioni regionali in Calabria che si terranno il 26 gennaio 2020.

Domenica 26 Gennaio 2020 si terranno in Calabria, così come in Emilia Romagna, le elezioni regionali che vedranno i cittadini eleggere il nuovo presidente della regione: grande è l’attesa per conoscere i dati relativi all’affluenza e al voto. Secondo gli ultimi sondaggi, sembrerebbe essere in testa la candidata di centrodestra, che potrebbe ottenere più del 50% dei consensi.

Elezioni regionali Calabria 2020: l’affluenza

Il giorno delle elezioni vi saranno aggiornamenti costanti che riporteranno i dati riguardanti l’affluenza alle urne per la regione Calabria.

I candidati

Sono quattro i candidati alle elezioni regionali della Calabria che concorrono per diventare il prossimo presidente della regione:

Jole Santelli, l’unica donna candidata, è la portavoce di tutte le liste di centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, UdC, Casa delle Libertà e Santelli Presidente);

l’unica donna candidata, è la portavoce di tutte le liste di centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, UdC, Casa delle Libertà e Santelli Presidente); Filippo Callipo, detto anche Pippo , può godere del supporto di Pd, Democratici e Progressisti, Io Resto in Calabria;

detto anche Pippo può godere del supporto di Pd, Democratici e Progressisti, Io Resto in Calabria; Francesco Aiello, candidato con il Movimento 5 Stelle e sostenuto dalle Liste Calabria Civica e Movimento 5 Stelle;

candidato con il Movimento 5 Stelle e sostenuto dalle Liste Calabria Civica e Movimento 5 Stelle; Carlo Tansi, ex capo della Protezione Civile regionale, è sostenuto da tre liste: Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita.

Le circoscrizioni

Durante le prossime elezioni regionali, la Calabria si vedrà divisa in tre circoscrizioni: