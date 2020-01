Tutti i dati sull'affluenza alle urne per le elezioni regionali in Emilia Romagna 2020.

L’Emilia Romagna si prepara a eleggere il prossimo presidente della Regione, nello stesso giorno – domenica 26 gennaio – in cui saranno chiamati alle urne anche i cittadini della Calabria. Secondo quanto emerso dai più recenti sondaggi, sembrerebbe essere in corso un’inversione di rotta per una regione storicamente “rossa” ma investita da un’ondata filo-leghista soprattutto nelle periferie. Le elezioni regionali 2020 si riveleranno dunque decisive non solo per l’Emilia Romagna ma anche per gli equilibri politici dell’intero Paese: di seguito tutti i dati relativi all’affluenza.

Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: l’affluenza

Il giorno delle elezioni vi saranno aggiornamenti costanti che riporteranno i dati riguardanti l’affluenza alle urne per la regione Emilia Romagna.

I candidati

Le elezioni in Emilia Romagna vedranno sfidarsi tra loro ben 7 candidati, anche se la scena politica sembra essere dominata principalmente da Lucia Borgonzoni, rappresentante del centrodestra, e Stefano Bonaccini per il centrosinistra.

Gli altri candidati in gara sono: Simone Benini, Marta Collot, Stefano Lugli, Laura Bergamini, Domenico Battaglia.

Le liste

Ognuno dei candidati può vantare una o più liste a suo sostegno.

Sono ben sei quelle a supporto di Stefano Bonaccini: Pd, Bonaccini Presidente, +Europa, Europa Verde, Volt, Emilia-Romagna coraggiosa. Stessa cosa per la controparte di centrodestra: Borgonzoni è infatti sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Borgonzoni presidente, Cambiamo! – Popolo della famiglia, Giovani per l’ambiente.

Gli altri candidati hanno, invece, solo una lista ciascuno a loro sostegno: