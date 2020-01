Tutti i dati sugli exit poll e sui risultati delle elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio 2020.

Domenica 26 Gennaio 2020 l’Emilia Romagna, così come la Calabria, eleggerà il nuovo presidente tramite elezioni regionali. Uno scontro politico importante non solo a livello locale ma anche nazionale: i risultati potrebbero far vacillare il governo Conte bis qualora il partito di Matteo Salvini dovesse risultare vincente.

Elezioni Emilia Romagna 2020: exit poll

Il giorno delle elezioni vi saranno aggiornamenti costanti che riporteranno i dati relativi all’affluenza e gli exit poll delle elezioni regionali dell’Emilia Romagna.

Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: risultati

Nella serata di domenica 26 gennaio verranno pubblicati anche gli aggiornamenti relativi ai risultati dell’appuntamento elettorale nella regione.

Le circoscrizioni

Per le elezioni regionali 2020, l’Emilia Romagna si vedrà divisa in 9 circoscrizioni, ognuna delle quali rappresentata da una provincia:

Bologna;

Ferrara;

Forlì-Cesena;

Modena;

Parma;

Piacenza;

Ravenna;

Reggio Emilia;

Rimini.

In ciascuna circoscrizione i vari candidati avranno a loro supporto diverse liste circoscrizionali.

Quasi tutti i candidati tuttavia hanno un’unica lista a loro sostegno, a eccezione di Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini che possono vantare ben 6 liste ciascuno.

I candidati

In Emilia Romagna si contendono il ruolo di presidente della regione 7 candidati:

Lucia Borgonzoni;

Stefano Bonaccini;

Simone Benini;

Marta Collot;

Stefano Lugli;

Laura Bergamini;

Domenico Battaglia.

La scena mediatica viene però dominata soprattutto da Lucia Borgonzoni e da Stefano Bonaccini.

Lucia Borgonzoni

La candidata della Lega, che sembra riscuotere consensi soprattutto nelle periferie, è stata scelta direttamente dal leader Matteo Salvini. Di origine bolognese, nel suo curriculum troviamo già diversi ruoli istituzionali quali senatrice, sottosegretaria alla cultura del primo governo Conte. Salvini sembra puntare tutto sulla Borgonzoni come dimostra la sua fitta campagna elettore in Emilia Romagna che ha visto coinvolte sia le grandi città che i piccoli paesi.

Stefano Bonaccini

Il candidato del Partito Democratico ha l’arduo compito di mantenere la regione a sinistra.

Per farlo ha basato la sua comunicazione politica sul buon governo e sulle eccellenze della regione che la vedono primeggiare nel Bel Paese nei settori della sanità, del lavoro e dell’economia.