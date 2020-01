I cittadini di Emilia-Romagna e Calabria sono chiamati al voto per le elzioni regionali 2020: le urne si sono aperte alle 7. I primi dati sull'affluenza saranno comunicati alle ore 12.

Si sono aperti alle 7, come da consuetudine, i seggi in Emilia-Romagna e Calabria per le elezioni regionali 2020 in cui i cittadini sono chiamati al rinnovo del Consiglio e del presidente.

Elezioni Regionali 2020: affluenza alle urne

Ancora non è noto quanti calabresi ed emiliani-romagnoli si siano recati alle urne, dato che i primi dati sull’affluenza in Emilia Romana e quelli sulla Calabria saranno noti alle 12. La seconda percentuale verrà invece fornita alle 19 e la terza alle 23. Anche nella precedente tornata regionale del 2014 le due regioni si erano trovate a votare lo stesso giorno. Pertanto, non appena giungeranno le percentuali, sarà possibile fare un confronto con quelle passate. In entrambi i casi in quell’anno l’affluenza era rimasta sotto il 50%, con la Calabria che aveva totalizzato un 43,8% e l’Emilia-Romagna in cui avevano votato il 37,71% degli elettori.

Un dato estremamente basso se paragonato alla ancora precedente consultazione che aveva portato alle urne il 68% degli elettori, vale a dire quasi il doppio.

Elezioni regionali 2020: i risultati

È grande l’attesa e il fermento per gli exit poll sia dell’Emilia Romagna che della Calabria e soprattutto per i risultati di questa votazione, specialmente per quella della storica roccaforte della sinistra su cui entrambi gli schieramenti hanno puntato molto. Per i primi bisognerà però aspettare le 23, ovvero l’orario in cui tutti i seggi verranno chiusi per dare avvio alle procedure di scrutinio. Per i secondi sarà necessario attendere almeno le 00:00 per avere le prime proiezioni che daranno un’idea sul candidato presidente più votato dai cittadini. Tanto in Calabria quanto in Emilia-Romagna i più quotati sono quelli sostenuti dalla coalizione di centrodestra e centrosinistra.

Nella prima regione questi sono Jole Santelli e Pippo Callipo mente nella seconda Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini.

Il giorno delle elezioni dei politici

Sono già moltissimi i politici che hanno dato il buongiorno ai propri seguaci sui social invitandoli a convincere gli indecisi e a recarsi alle urne. Questo il messaggio di Stefano Bonaccini, candidato e presidente uscente dell’Emilia-Romagna:

Visualizza questo post su Instagram VINCERÀ L’EMILIA-ROMAGNA Buongiorno Emilia-Romagna! Oggi si vota. È il momento della verità: dimostreremo, insieme, l’orgoglio di questa terra, che difende le proprie radici e sceglie il futuro, senza lasciare indietro nessuno. L’orgoglio della sua gente, di chi in Emilia-Romagna studia e lavora, fa impresa e ricerca; di chi aiuta gli altri, di chi qui costruisce affetti e amicizie. Una famiglia. L’orgoglio di chi vuole fare un passo avanti per costruire una regione ancora più forte e più giusta. In queste ore lo sforzo più importante deve essere quello di convincere amici e conoscenti ad andare a votare, perché ogni singolo voto è decisivo. Parliamo a tutti, anche a che è sfiduciato e magari non si riconosce in nessun partito: con l’elezione diretta del presidente è possibile anche mettere una croce sul mio nome, in alto a destra. Ricordiamo agli incerti che si possono votare sia una lista, sia un candidato presidente, anche col voto disgiunto: ciascuno ha cioè la possibilità di esprimere un voto per il partito da cui vuole essere rappresentato in Consiglio ma, contemporaneamente e con un’altra croce, votare direttamente per il presidente che ritiene più adatto per amministrare la nostra regione. In ogni caso, il candidato Presidente che avrà un voto in più avrà anche i numeri per amministrare, grazie al premio di governabilità che la legge assicura. Tiriamo fuori l’orgoglio dell’Emilia-Romagna, il coraggio di difendere quello che siamo, il diritto ad un progetto per questa Regione: libera, innovativa, solidale. Andiamo a votare per l’Emilia-Romagna. Facciamo un passo avanti, insieme. Un post condiviso da Stefano Bonaccini (@sbonaccini) in data: 26 Gen 2020 alle ore 1:26 PST

Questo invece ciò che ha scritto la sua avversaria Lucia Borgonzoni, sostenuta dal centrodestra unito e da altre due liste civiche:

Intanto Matteo Salvini festeggia la giornata delle elezioni in maniera social, con l’arrivo dell’hashtag #oggivotolega al primo posto nei trending topic di Twitter: “Amici emiliano-romagnoli e calabresi, oggi c’è tempo fino alle 23, conto su di voi. Liberiamo queste splendide regioni dal PD e poi liberiamo l’Italia intera!”.

#oggivotoLega già primo nelle tendenze italiane, fantastico! 👏👏👏

Amici emiliano-romagnoli e calabresi, oggi c’è tempo fino alle 23, conto su di voi.

Liberiamo queste splendide regioni dal PD e poi liberiamo l’Italia intera! 🇮🇹 pic.twitter.com/RC8BGagpJQ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 26, 2020

Non si è fatta attendere nemmeno Giorgia Meloni, che a urne aperta lancia il seguente messaggio agli elettori di Fratelli d’Italia: