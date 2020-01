Dalle 7 alle 23 sono aperti i seggi per le elezioni regionali in Emilia Romagna 2020: aggiornati ora per ora tutti i dati sull'affluenza alle urne.

Alle ore 7 di domenica 26 gennaio sono stati ufficialmente aperti i seggi per le elezioni regionali in Emilia Romagna, che si prepara a eleggere il prossimo presidente della Regione nello stesso giorno in cui vengono chiamati alle urne anche i cittadini della Calabria. Secondo quanto emerso dai più recenti sondaggi, sembrerebbe essere in corso un’inversione di rotta per una regione storicamente “rossa” ma investita da un’ondata filo-leghista soprattutto nelle periferie. Queste elezioni regionali 2020 si riveleranno dunque decisive non solo per l’Emilia Romagna ma anche per gli equilibri politici dell’intero Paese: di seguito tutti i dati relativi all’affluenza.

Elezioni Emilia Romagna 2020: seggi aperti

A partire dalle ore 7 sono stati aperti i seggi in tutti i 340 comuni della regione Emilia Romagna, dove gli oltre tre milioni e mezzo di aventi diritto al voto avranno tempo per decidere fino alle ore 23 chi sarà il nuovo presidente.

Le sezioni elettorali aperte su tutto il territorio regionale sono complessivamente 4.520.

Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: l’affluenza

Dalle ore 12, quando il ministero dell’Interno diffonderà i primi dati ufficiali, vi saranno aggiornamenti costanti che riporteranno i numeri riguardanti l’affluenza alle urne per la regione Emilia Romagna. Nel 2014 l’affluenza complessiva fu del 37,71%, in calo di oltre trenta punti percentuali rispetto a quella delle precedenti elezioni del 2010. Per questa tornata elettorale è probabile un risultato in controtendenza anche a causa dei possibili sviluppi nazionali che comporterà l’esito del voto.

Regionali Emilia Romagna: candidati e liste

Di seguito sono riportate tutte le liste e i candidati alla carica di presidente per le elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio. Esattamente come nella scorsa tornata elettorale sono sei i candidati a contendersi il ruolo di presidente, mentre le liste che si sfidano per un seggio in consiglio regionale salgono dalle 11 del 2014 alle 17 di quest’anno.

Le liste per le elezioni in Emilia Romagna

Ognuno dei candidati può vantare una o più liste a suo sostegno.

Sono ben sei quelle a supporto di Stefano Bonaccini: Pd, Bonaccini Presidente, +Europa, Europa Verde, Volt, Emilia-Romagna coraggiosa. Stessa cosa per la controparte di centrodestra: Borgonzoni è infatti sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Borgonzoni presidente, Cambiamo! – Popolo della famiglia, Giovani per l’ambiente.

Gli altri candidati hanno, invece, solo una lista ciascuno a loro sostegno:

Simone Benini con una lista del Movimento 5 Stelle;

con una lista del Movimento 5 Stelle; Marta Collot con Potere al Popolo;

con Potere al Popolo; Stefano Lugli sostenuto da L’Altra Emilia Romagna;

sostenuto da L’Altra Emilia Romagna; Domenico Battaglia con Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità;

con Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità; Laura Bergamini con il Partito Comunista.

I candidati alle regionali in Emilia Romagna

Le elezioni in Emilia Romagna vedranno sfidarsi tra loro ben 7 candidati, anche se la scena politica sembra essere dominata principalmente da Lucia Borgonzoni, rappresentante del centrodestra, e Stefano Bonaccini per il centrosinistra.

Gli altri candidati in gara sono: Simone Benini, Marta Collot, Stefano Lugli, Laura Bergamini, Domenico Battaglia.