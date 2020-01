Risultato amaro per la Lega di Matteo Salvini: nelle elezioni regionali del 26 gennaio, infatti, a Bibbiano è il Pd il primo partito.

La Lega ha perso le elezioni in Emilia Romagna per un soffio e Matteo Salvini ha accolto la sconfitta cercando di minimizzare i risultati. Infatti, il leader leghista intendeva incassare oltre al governo della Regione un’opportunità per recarsi alle urne e mandare a casa la coalizione giallo-rossa. I risultati, però, parlano chiaro: Stefano Bonaccini si è confermato Presidente della regione dopo un testa a testa durato fino al termine dello spoglio. A Bibbiano, inoltre, i risultati delle elezioni in Emilia Romagna stupiscono molte persone.





Elezioni Bibbiano: Pd sconfigge Lega

Risultato amaro per la Lega di Matteo Salvini: nelle elezioni regionali del 26 gennaio, infatti, a Bibbiano è il Pd il primo partito. Nonostante la campagna elettorale del Carroccio, che ha puntato sull’inchiesta “Angeli e Demoni” e sugli affidi illeciti, pare che la popolazione abbia fatto la sua scelta.

Lo slogan leghista era: “Non votate per il partito di Bibbiano”, che alla luce dei dati ha incassato il 60% dei voti nel paese. Bonaccini ha raccolto il 58% dei consensi a Bibbiano, contro il 35% di Borgonzoni.

Non si è rivelato utile nemmeno il teatrino al citofono nel quartiere Pilastro di Bologna, dove di nuovo si è affermato il Pd come primo partito. Bonaccini ha raggiunto il 41% al Pilastro: Borgonzoni soltanto il 18%.

La Lega, invece, ha incassato il sostegno di un unico luogo della propaganda elettorale svolta negli ultimi mesi: il Papeete Beach dove il leader ha trascorso l’estate. Bonaccini, infatti, si è fermato al 40% sul litorale romagnolo; mentre Borgonzoni si è attestata al 55%.