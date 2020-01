Risultati elezioni regionali Calabria 2020: vince Jole Santelli

E' ormai netto il vantaggio di Jole Santelli su Pippo Callipo emerso dai primi risultati in diretta: la forzista avrebbe così vinto le elezioni regionali 2020 della Calabria.

I risultati in diretta delle elezioni regionali 2020 della Calabria confermano i dati emersi dagli exit poll e dai più recenti sondaggi, che davano quotata la forzista rispetto al candidato di centrosinistra. Jole Santelli è infatti avanti di oltre 20 punti rispetto all’avversario Pippo Callipo, tanto che ormai si può già dire che sarà lei a guidare la Regione Calabria per i prossimi cinque anni.

Elezioni Calabria 2020: i risultati

Già i primi risultati avevano mostrato il vantaggio di Jole Santelli, attestata al 53,2%. Secondo classificato Pippo Callipo al 30,7% e terzo Carlo Tansi con l’8,3% che supererebbe così il grillino Francesco Aiello dato al 7.8%.

Anche le successive proiezioni hanno confermato il trend delle precedenti, attestando la forzista intorno al 53,7% con la seguente divisione tra i partiti:

11,2% Forza Italia

11.0% Lega

9.9% Jole Santelli Presidente

9.8% Fratelli d’Italia

8.3% Unione di centro

6.2% Casa delle libertà.

Pippo Callipo è invece attestato al 30% con questi risultati delle liste a suo sostegno:

14,7% Partito Democratico

7,5% Io resto in Calabria

6.5% Democratici progressisti.

Elezioni Calabria 2020: exit poll

Il primo exit poll ha subito mostrato avanti Jole Santelli con una percentuale compresa tra 49 e 53%.

Di molto inferiore lo sfidante di centrosinistra Pippo Callipo, quotato tra il 29 e il 33%. Il grillino Francesco Aiello sarebbe stato votato da una percentuale di elettori compresa tra 7 e 11% e idem Carlo Tansi.

Il secondo exit poll aveva invece accorciato le distanze del candidato di centrosinistra, quotato tra il 31 e il 35%. Calato invece Aiello, dato tra il 5 e il 9%.

Le parole di Francesco Callipo

Ammettendo la sconfitta, il candidato del Partito Democratico Pippo Callipo ha augurato un buon lavoro a Jole Santelli. Queste le sue parole: “I calabresi hanno scelto la coalizione di centrodestra e non hanno voluto una rivoluzione e un cambiamento che io avevo promesso di fare. Accettiamo questa decisione e faremo l nostra opposizione“.

Le parole di Santelli e Berlusconi

La ormai vincitrice di questa tornata elettorale ha rilasciato, essendo senza voce, un brevissimo commento.

“Sono risultati enormi. Dedico questa vittoria ai miei genitori e ai miei nipotini che devono avere la speranza di poter tornare a vivere in questa terra come tutti li altri bimbi della Calabria. Terzo ma non ultimo all’uomo che mi ha consentito..“.

In quel momento si è aperto il collegamento telefonico con Silvio Berlusconi, che si è così espresso: “Grande risultato per una donna che ha dedicato la sua vita alla sua terra. Sono sicuro che non sarà più una regione di inefficienza e malaffare ma di eccellenze da valorizzare. In Emilia è dura ma abbiamo conseguito una vittoria culturale: la sinistra non riesce più a parlare al suo blocco sociale di riferimento. Sui Cinque Stelle dico solo che si condannano all’irrilevanza.

Ora inizierà una fase nuova la quale, se la parola democrazia ha ancora un senso, dovrà cambiare il governo restituendo la parola agli italiani. Il risultato certifica comunque il suo radicamento e il suo ruolo insostituibile. E’ l’unica espressione della tradizione liberale, cattolica e garantista. Un abbraccio a Jole, evviva!“.





Le liste

Durante le elezioni regionali 2020 in Calabria sarà possibile votare per le liste che sostengono i vari candidati:

Per Francesco Aiello del Movimento 5 Stelle:

Movimento 5 Stelle;

Calabria Civica.

Per Filippo Calippo del Partito Democratico:

Partito Democratico;

Io Resto in Calabria;



Democratici e Progressisti.

Per Jole Santelli, portavoce del Centro Destra:

Jole Santelli Presidente;

Lega;

Forza Italia;

Fratelli d’Italia

UdC;

Casa della Libertà.

Per Carlo Tansi di Tesoro Calabria:

Tesoro Calabria;

Calabria Libera;

Calabria Pulita.

Le circoscrizioni

Le circoscrizioni, ossia le zone in cui un territorio viene suddiviso per le elezioni di un rappresentante, previste in Calabria sono tre:

Circoscrizione elettorale nord: Cosenza;

Cosenza; Circoscrizione elettorale centro: Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;

Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; Circoscrizione elettorale sud: Reggio Calabria;

I risultati delle varie circoscrizioni permettono di assegnare l’80% dei seggi (24 seggi) attraverso un sistema proporzionale.