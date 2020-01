Gianluigi Paragone affonda i 5 Stelle: "Il Movimento è morto". Il commento a caldo sull'elezioni regionali, cui si uniscono le parole di Vito Crimi.

Elezioni regionali, Gianluigi Paragone affonda il M5S. Dopo le batoste prese in Emilia-Romagna e in Calabria “il Movimento è morto“, afferma in un’intervista alla “Stampa”, dove indica Alessandro Di Battista come erede. A caldo anche il commento del capo reggente Vito Crimi: “Restare uniti”.

L’affondo di Gianluigi Paragone

Si tirano le somme di quelle che sono state l’elezioni più sudate degli ultimi mesi. Non tanto per il voto in Calabria, già scontato nella sua tendenza verso destra, ma quanto per quello in Emilia–Romagna, che per restare stretto a sinistra ha avuto bisogno di spinte da ogni angolo, arrivate anche – e soprattutto – da nuovi movimenti, come quello delle Sardine. Messo in sicuro il fortino, a scrutini chiusi si contano le vittime: i candidati del Movimento 5 Stelle, e del Movimento intero.

Alla “Stampa“, a commentarne l’annunciata disfatta è intervenuto Gianluigi Paragone, espressosi senza troppi giri di parole: “Il Movimento è morto, soffocato nella scatoletta di tonno. Non lo dico io, lo stanno dicendo gli elettori”. Delle elezioni, afferma ancora il senatore espulso proprio dal partito Pentastellato, in cui i 5 Stelle avevano la possibilità di mettere radici nel territorio, ma che con la divisione dall’alleato di partito, il Pd, ha portato ad affossarsi da soli. “Ormai è tardi per riprendersi, perché il Movimento è una forza europeista e filo-Pd. Per colpa di Di Maio, non ci sono più forze politiche anti-sistema”. E’ chiaro che per Paragone rimettere insieme quello che resta dei 5 Stelle non sarà facile. E quello che per molti appare un compito inutile, della quale anche i più piccoli tentativi sono vani, secondo Paragone potrebbe essere una responsabilità da assegnare a Alessandro Di Battista: “l’unica speranza che ha il Movimento di risorgere”.

Un’opportunità dove Di Battista dovrebbe prendersi la guida del partito per portarlo fuori dall’alleanza con il Pd e far cadere il governo, che appare però impossibile: “Non si realizzerà mai, perché ci sono i gruppi parlamentari che non vogliono perdere il posto. Il Movimento è destinato a scomparire nel Pd”.

Le parole di Vito Crimi

Chi non poteva, e doveva, risparmiarsi dai commenti era il capo reggente dei 5 Stelle Vito Crimi. Con il Movimento in mano dal dietro-front di Di Maio, Crimi ha commentato a caldo la vittoria su Facebook, sostenendo che sarà necessario restare uniti e non lasciarsi spaventare da facili sirene. “Ogni volta che – scrive Crimi – un risultato elettorale non ci sorride sento partire il solito coro che scandisce all’unisono: il Movimento è finito, è in ginocchio, sta scomparendo.

A volte ci si trova a dover scegliere tra il consenso e il bene dei cittadini, non sempre le due cose coincidono. C’è la ricerca del facile consenso, quello di chi ad agosto fugge dalle responsabilità che si era assunto nei confronti dei cittadini italiani. E poi c’è il consenso guadagnato con il sudore, che richiede tempo, pazienza e resistenza”. Un invito a non arrendersi, dove il senatore dei 5 Stelle afferma che all’interno del partito è già stato avviato un lavoro di riorganizzazione volto a consentire un maggiore coordinamento. Un elenco di risultati raggiunti durante il periodo dove il Movimento è stato attivamente in carica, aprono poi il finale alle parole del post di Crimi: “Quello che stiamo facendo e continueremo a fare contribuirà a renderà questo Paese migliore e più vivibile.

Ci vorrà tempo, ma il consenso arriverà e non sarà effimero, ma il risultato di un buon lavoro”. Parole positive, quelle di un partito che sembra non aver tenuto conto dell’andazzo e delle voci degli ultimi mesi all’interno e al di fuori di se stesso. Che sia però giunto il caso, infine, di lasciar spazio a chi la politica la pratica davvero?