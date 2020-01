Jole Santelli, la malattia che deve affrontare la Presidente della Calabria

Dopo la vittoria alle elezioni regionali in Calabria del 2020, Jole Santelli dovrà ora affrontare una battaglia più dura: quella contro la malattia.

Le elezioni regionali in Calabria del 26 gennaio del 2020 hanno visto come vincitrice la candidata del centro destra Jole Santelli, che ha superato di gran lunga l’imprenditore Filippo Callipo ma che ora oltre al governo della sua regione dovrà affrontare anche la dura battaglia contro la malattia.

La neo presidente calabrese aveva in precedenza sempre detto che per le cure si sarebbe sempre affidata alla sanità pubblica della regione: “Non ho mai nascosto la mia malattia, qui tutti sanno, non voglio neanche però che essa mi perseguiti. Io sono in cura presso il reparto di oncologia di Paola. Sorpreso, vero? Da noi ci sono medici eccellenti. Le eccellenze in un mare di incompetenza, clientelismo, ignavia annegano come sassolini nello stagno. Lo so, tante cose non vanno. E io proverò a cambiare”.