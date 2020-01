Nicola Porro punge Giuseppe Conte, scandalizzato dai toni di Salvini, e gli ricorda di essere stato eletto "con i vaffa ignobili di Beppe Grillo".

Dopo aver commentato nella sua Zuppa di Porro il risultato elettorale di Calabria ed Emilia-Romagna, il conduttore di Quarta Repubblica non ha mancato di rivolgere una critica al premier Conte, che a sua volta ha accusato Salvini di essere stato fuori luogo durante la campagna per le elezioni della regione emiliano-romagnola.

Nicola Porro su Conte

In particolare il Presidente del Consiglio, nel definire il leader della Lega come il vero sconfitto della tornata elettorale tenutasi 26 gennaio 2020, ha commentato il gesto del citofono ormai diventato virale. Nel corso di una visita al Pilastro di Bologna, Salvini aveva infatti suonato il campanello di un presunto spacciatore per chiedere se davvero fosse responsabile di vendere droga come denunciato dai residenti del quartiere.

“Oscurantista e indegno additare i singoli cittadini“, ha affermato Conte che più volte da quando è caduto il governo gialloverde si è schierato contro il leghista per i suoi toni.

Una dichiarazione a cui ha fatto seguito il commento pungente del giornalista e conduttore televisivo. Così si è espresso Nicola Porro: “Va bene tutto ma Conte scandalizzato dai modi e dai citofoni di Matteo Salvini è il Conte che lo appoggiava agli Interni e soprattutto eletto grazie agli insulti e i vaffa ignobili di Beppe Grillo?“.

Diversi i commenti sotto il suo post condiviso su Twitter, da chi è d’accordo con lui e si scaglia contro il Premier, a chi invece invita l’autore a farsi una ragione del fatto che la Lega non abbia portato a casa la vittoria. C’è poi chi ironizza con un “Conte ha paura che gli italiani citofonino a lui“.