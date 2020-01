Regionali Emilia Romagna: Salvini minimizza la sconfitta, Zingaretti esulta

Le elezioni regionali in Emilia Romagna si sono concluse con la vittoria di Stefano Bonaccini: quali sono state le reazioni della politica?

Qualcuno lo considerava un referendum sulla tenuta del governo, altri un tentativo di promozione o bocciatura dell’alleanza giallo-rossa. Qualcun altro ancora pensava potesse trattarsi di un riscatto. Infine, qualcuno temeva potesse significare la fine di un’era. Le elezioni regionali in Emilia Romagna hanno visto la vittoria di Stefano Bonaccini, il candidato di centrosinistra: le reazioni dei leader politici al risultato sono le più varie.





Regionali Emilia Romagna, le reazioni

Matteo Salvini è stato uno dei primi leader a commentare i risultati delle elezioni regionali in Emilia Romagna: tra le reazioni, la sua tende a minimizzare la sconfitta. Infatti, l’appuntamento alle urne si configurava per la Lega come una sorta di referendum attraverso il quale mandare a casa il governo. Peccato, però, che il risultato ha ribaltato le posizioni di partenza.

Stefano Bonaccini è prevalso su Lucia Borgonzoni dopo un testa a testa che ha tenuto tutti sulle spine. Salvini, dunque, minimizza: “Grazie a chi si è preso la briga di andare al seggio. Sono contento e mi prendo il merito per aver coinvolto tante persone. Ci ho messo sangue e anima. Per la prima volta dopo 70 anni c’è stata una partita”.

In diretta da Bologna, state con noi! 🔴 LIVE 👉 https://t.co/zrJiC2oxsy pic.twitter.com/8UIcFD7bv2 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 26 gennaio 2020

Tutt’altro umore invece per Nicola Zingaretti, che ha accolto i risultati con un bel sorriso: “Un grazie enorme alle Sardine“, ha detto. E ancora: “Il primo tema ora è mettere in campo tutte le azioni per far ripartire l’Italia. Dall’Emilia Romagna è arrivato un segnale: Salvini sa raccontare i problemi ma non li sa risolvere e il popolo ha reagito.

Salvini ha perso e il governo è rafforzato. Spero che i 5Stelle decidano da che parte stare”.

Al @pdnetwork in attesa dei risultati 😃 pic.twitter.com/GOiSluL8Mh — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) 26 gennaio 2020

Arriva anche il commento a caldo di Teresa Bellanova: “In agosto abbiamo sconfitto Salvini in Parlamento, stanotte con il voto in Emilia Romagna lo abbiamo sconfitto nelle urne”. Infine, anche Matteo Renzi: “Un grande abbraccio a Stefano Bonaccini: vittoria nettissima e bellissima”.