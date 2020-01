Matteo Renzi ha ribadito che il suo partito voterà, insieme al centrodestra, la proposta di Enrico Costa per abolire lo stop alla prescrizione.

Come già accaduto in Commissione Giustizia, Matteo Renzi ha annunciato che anche a Montecitorio il suo partito voterà a favore della proposta di Enrico Costa per l’abolizione della riforma Bonafede, che dal 1 gennaio 2020 ha sancito lo stop alla prescrizione nei processi.

Renzi sulla prescrizione

Nonostante la bocciatura in Commissione del disegno di legge del forzista, la proposta sarà comunque sottoposta anche all’esame della Camera in quota opposizioni dove dovrebbe prevalere il no. I Cinque Stelle hanno infatti un notevole numero di deputati e, nonostante le defezioni di Italia Viva, i voti di Partito Democratico e Leu sono abbastanza per non scendere al di sotto della soglia necessaria.

Anche tra i dem c’è, in realtà, chi voterà insieme al centrodestra, vale a dire Vincenza Bruno Bossio.

La stessa, proprio mentre Montecitorio discuteva della proposta Costa, è intervenuta alla manifestazione degli avvocati italiani dal titolo “Imputato per sempre? No grazie” annunciando il suo voto favorevole. In segno di protesta l’Unione delle Camere Penali Italiane ha anche proclamato l’astensione da ogni attività giudiziaria nel settore penale.





Dal canto suo Renzi ha proposto, “anziché l’obbrobrio voluto da Bonafede“, il lodo Annibali che spera otterrà anche i voti del suo ex partito. Si tratta dell’emendamento dell’omonima deputata di Italia Viva inserito nel decreto Milleproroghe che sancisce un rinvio della riforma del Guardasigilli al 2021. Il provvedimento complessivo sarà in votazione nei primi giorni di febbraio 2020, pertanto per lui può essere una valida alternativa al lodo Conte. Quest’ultimo prevedeva invece l’eliminazione dello stop alla prescrizione per coloro che sono assolti nel primo grado di giudizio.