Salvini guarda il Grande Fratello Vip: ironia e critiche via social

Non è semplice superare la sconfitta, ma per Matteo Salvini il metodo migliore è affidarsi al relax: il leghista ha guardato Grande Fratello.

Dopo la sconfitta elettorale in Emilia Romagna, Matteo Salvini si è consolato con una puntata del Grande Fratello Vip. Sui social, però, non sono mancate le critiche al leader del Carroccio, nemmeno dai suoi. Non si tratta però di un comportamento isolato: anche in passato Salvini si era affidato ai reality per superare dei momenti di difficoltà.

Salvini guarda il Grande Fratello Vip

“Serata Grande Fratello”: così Matteo Salvini ha trascorso le 24 ore successive al voto regionale in Emilia Romagna. Stefano Bonaccini ha sconfitto Lucia Borgonzoni e si è riconfermato presidente della regione: per il leghista la sconfitta va superata con il relax. Il lunedì sera, quindi, è la volta del Grande Fratello Vip, come testimonia il suo messaggio sui social. Non è però la prima volta che il leader del Carroccio si affida ai reality: era già accaduto con Amici e anche con Sanremo.

Anche per questo #iovotono. Buon #mercoledì poco vip Amici. #GFvip — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 5 ottobre 2016

Le critiche

Ma la serata seguente alla sconfitta elettorale non è stata priva di critiche via social. Salvini, infatti, ha pubblicato uno scatto del Gf che mostra Fernanda Lessa tra le braccia del marito Luca Zocchi. Alcuni utenti, dunque, hanno commentato: “Ti ci sei riconosciuto nel pianto disperato eh”. Qualcun altro, invece, scrive: “Grande capitano che segui anche le vicende di gente semplice, non come gli #INTELLETTUALONI di sinistra”.