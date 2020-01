Alessandra Mussolini si scaglia contro Liliana Segre, senatrice a vita sopravvisuta all'olocausto, paragonandola alla strega di Biancaneve.

Alessandra Mussolini è finita nella bufera dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni contro Liliana Segre. L’ex deputata si scaglia contro la senatrice a vita, sopravvissuta all’olocausto, definendola “strega di Biancaneve”. Ai microfoni di Radio Cafè, la Mussolini ha commentato il fatto che il Comune di Verona ha intenzione di dedicare una strada a Giorgio Almirante, storico leader del Msi, a cui Liliana Segre si era dichiarata contraria. “Si trasforma da nonnina a strega di Biancaneve, pensi a pacificare e non a fomentare”, è l’accusa dell’ex parlamentare, che aggiunge: “Stiamo discutendo di cosa è odio e cosa non lo è, proprio quello di cui dovrebbe occuparsi la commissione contro l’antisemitismo presieduta dalla Segre. Non provochiamo l’effetto contrario”. La nipote del Duce ha parlato anche del fascismo e della morte di suo nonno: “Fino a quando un presidente della Repubblica non dirà che piazzale Loreto è stato uno scempio, non ci sarà pacificazione”.

Mussolini-Segre, le parole di Laura Boldrini

Le dichiarazioni della Mussolini non sono di certo passate inosservate, e sui social, la reazione dei colleghi politici è stata immediata.

La deputata del Pd ed ex presidente della Camera, Laura Boldrini commenta la vicenda dicendo che: “La prossima volta che ad Alessandra Mussolini viene in mente di parlare di Liliana Segre conti fino a dieci”.

Alcune critiche sono giunte anche da parte di Beatrice Brignone, segretaria di Possibile: “Apprendo di un nuovo, inaccettabile, attacco rivolto a Liliana Segre. Le parole di Alessandra Mussolini lasciano sgomenti: il paragone con la strega cattiva è indecente. Consigliamo a chi continua a insultare Segre di ascoltare le sue parole e recepire i messaggi che ha inviato in tutti questi anni, fino a oggi. Il prezioso lavoro di memoria, contro l’odio, è fondamentale e deve essere sostenuto”.