Coronavirus, Maria Teresa Meli contro il governo: “Fanno cose da pazzi”

Maria Teresa Meli, giornalista italiana, si sfoga su La7 contro il governo che sembra incapace di gestire l'emergenza coronavirus.

Secondo Maria Teresa Meli, giornalista italiana per il Corriere, il governo non è in grado di gestire l’emergenza coronavirus. Infatti, dopo i primi due casi confermati a Roma e il terzo sospetto, l’intervento della penna italiana accusa l’esecutivo. Ospite a Coffee Break su La7, Maria Teresa Meli lancia un duro attacco ai vertici istituzionali. Secondo quanto sostenuto, i vertici formali, le conferenze stampa e l’emergenza dichiarata dal Cdm il 31 gennaio servono a nulla o poco per combattere l’epidemia. Nel frattempo, inoltre, spunta un cartello all’esterno di un bar di Roma che vieta l’accesso alle persone cinesi: è polemica.





Maria Teresa Meli sul coronavirus

“Un governo che non decide, che non si prende responsabilità“, questa è la prima accusa che Maria Teresa Meli lancia all’esecutivo rispetto alle mosse contro il coronavirus. Ospite su La7 a Coffee Break, la giornalista non si trattiene e sfoga la sua rabbia contro l’esecutivo.

Nella serata del 30 gennaio, infatti, nella conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sono stati confermati i due casi dei coniugi cinesi a Roma, mentre nella mattinata seguente è stato segnalato un sospetto nella Capitale. “C’è bisogno di una conferenza stampa? – accusa la giornalista -. C’è bisogno di convocare un consiglio dei ministri per dichiarare lo stato d’emergenza? È una cosa da pazzi – attacca ancora la Meli -. Viene fatto per sgravarsi dalle responsabilità – conclude infine -, sono basita per quello che stanno facendo”.