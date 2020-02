Nel World Cancer Day, l'ex dem Carlo Calenda omaggia il coraggio e la forza della moglie malata nel combattere la leucemia.

Nel giorno del World Cancer Day, Carlo Calenda omaggia la moglie malata con un tweet: “Il cancro si combatte e si vince. Viola ha avuto la leucemia e un tumore al seno. Abbiamo passato due anni difficili. Ma oggi, ancora più di prima, è la donna più in gamba, bella e felice che conosca. Compagni e famiglie giocano un ruolo fondamentale”.

Il cancro si combatte e si vince. Viola ha avuto Leucemia e un tumore al seno. Abbiamo passato due anni difficili. Ma oggi, ancora più di prima, è la donna più in gamba, bella e felice che conosca. Compagni e famiglie giocano un ruolo fondamentale. #WorldCancerDay pic.twitter.com/eyqAcHAXCu — Carlo Calenda (@CarloCalenda) February 4, 2020





Calenda e la moglie malata di cancro

Nel 2018 Carlo Calenda ha rivelato il motivo della sua momentanea mancanza dalle attività di partito: “Mia moglie ha avuto una recidiva della leucemia ed è in ospedale per trapianto. Seguo i tre bimbi e lei e non posso allontanarmi da Roma”.

Devo una spiegazione, ora che ILVA è chiusa, ai tanti che chiedono perché non vado alle feste dell’unità o a incontri sul territorio. Mia moglie ha avuto una recidiva della Leucemia ed è in ospedale per trapianto. Seguo i tre bimbi e lei e non posso allontanarmi da Roma. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) September 8, 2018

“Sarà un momento faticoso, ma lei è una leonessa, e noi tutti combattiamo: è stato un anno di tragedia, ma anche di grande amore”, commentò Calenda.

“Viola vale dieci me. Quando una persona sotto chemio ablativa e in isolamento totale riesce a controllare compiti e lavaggio dei denti dei figli via Skype (anche perché non si fida del marito) siamo su un altro pianeta”.