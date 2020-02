Marco Minniti si scaglia contro Matteo Salvini sul caso Gregoretti: "Se fossi un senatore, voterei immediatamente".

Durante la trasmissione L’aria che tira in onda su La7, l’ex ministro dell’Interno del governo Gentiloni, Marco Minniti ha rilasciato alcune dichiarazioni contro Matteo Salvini, a proposito decisione della Lega di mandarlo a processo per il caso Gregoretti. “Non faccio parte del Senato, ma avrei votato a favore della processabilità nei confronti della vicenda Diciotti“, ha dichiarato l’ex ministro. “Se fossi stato senatore, voterei adesso, per una ragione semplicissima, perché c’è un principio che secondo me è fondamentale di democrazia. Nessuno è al di sopra della legge“.

Gregoretti, Minniti contro Salvini

“Chiunque di noi, anche un Ministro, il Presidente del Consiglio, sa che è sottoposto alla legge”, continua Minniti . “Naturalmente durante il processo uno può dimostrare le sue buone ragioni e può contare sul fatto che può essere assolto, tuttavia nessuno può considerarsi al di sopra della legge”.

Minniti ha rilasciato anche alcune dichiarazioni circa la decisione della Lega a procedere nei confronti dell’ex Ministro Matteo Salvini: “A un certo punto nelle scorse settimane la Lega ha votato a favore dell’autorizzazione a procedere e se quella viene considerata come una presa di coscienza del fatto che nessuno è al disopra della legge lo considero un bellissimo segnale, se invece in aula cambieranno approccio e atteggiamento e quindi cambieranno voto, quello sarebbe una pagliacciata, non degna delle istituzioni democratiche di questo Paese”.