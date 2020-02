Secondo i più recenti sondaggi politici, dopo il risultato in Emilia Romagna cresce il PD, mentre cala il Movimento 5 stelle.

Il PD recupera consensi e sale a quota 20,3%, mentre risultano in calo i 5 stelle: è quanto riportato dai sondaggi politici di Supermedia realizzata da YouTrend per Agi, che illustra uno scenario di ripresa per il partito di Zingaretti. Si tratta di una stima di media ponderata sulle intenzioni di voto. Il PD sembra giovare molto dall’ottimo risultato in Emilia Romagna, con la riconferma del presidente Stefano Bonaccini, in corsa contro la leghista Lucia Borgonzoni.

Sondaggi politici: PD, Lega e 5 stelle

Il PD guadagna dunque un punto complessivo sul consenso generale, mentre affossa sempre di più il Movimento 5 stelle. M5s infatti sembra calare e si attesta su un 14,4%, un dato molto basso se comparato ai precedenti sondaggi. Un risultato veramente negativo che sembra confermare la discesa dei pentastellati, già duramente affossati dalle elezioni regionali.





A livello nazionale, l’area politica maggioritaria continua ad essere quella del centrodestra, che insieme arriva a sfiorare il 50%.

La Lega di Matteo Salvini si conferma in testa e cresce nei consensi, arrivando al 30,1% (più 0,1%). Anche Giorgia Meloni guadagna punti e porta il suo partito, Fratelli d’Italia, all’11,4%, registrando un 0,5% di consensi in più e avvicinandosi così al Movimento 5 Stelle. Le elezioni vittoriose in Calabria sembrano giovare anche a Forza Italia, che risale leggermente portandosi al 6,6%.

Per quanto riguarda l’area di sinistra, rimane immutato il consenso per La Sinistra (2,7) e Verdi (2,0) mentre subisce un ribasso il partito di Carlo Calenda. Azione registra infatti un 2,2%, mentre +Europa si attesta al 2%. Il partito fondato da Matteo Renzi, Italia Viva, cala leggermente al 4%.