Elly Schlein ha fatto coming out in diretta a L'Assedio: ha raccontato di aver avuto diverse relazioni e ora è felice con la sua compagna.

Gli italiani hanno imparato a conoscerla da pochi mesi: Elly Schlein, ex europarlamentare e presto nuova vicepresidente dell’Emilia Romagna ha fatto coming out. Durante la trasmissione L’Assedio su Nove, infatti, avrebbe confessato: “Ho avuto diverse relazioni in passato. Ho amato molto uomini e ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice“.





Elly Schlein fa coming out

Era apparsa nella scena politica italiana dapprima con un video nel quale chiedeva a Matteo Salvini cosa avesse fatto sul tema migranti da europarlamentare, senza però ricevere risposta. Poi alle elezioni in Emilia Romagna è stata la candidata più votata ed è stata quindi nominata vicepresidente. Elly Schlein ha imparato a farsi conoscere e durante la trasmissione L’Assedio ha fatto coming out raccontando alcuni dettagli della sua vita sentimentale.

Dpo aver raccontato il suo percorso a Bruxelles, infatti, Elly ha spostato l’attenzione su un tema più leggero: “Premetto che di solito non parlo mai della mia vita privata – ha esordito -, sono molto riservata”. Poi però la deputata ha proseguito: “Sono fidanzata”, ha confessato Schlein. “Ho avuto diverse relazioni in passato: ho amato molto uomini e ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice finché mi sopporta…”. Infine, una battuta su Sanremo: la conduttrice chiede se Schlein preferisce camminare un passo avanti o dietro. “Sempre fianco a fianco – ha risposto -, questo è l’importante”.