Lapo Elkann coglie l'occasione del processo Gregoretti per prendere la sua rivincita sugli insulti ricevuti da Salvini

Dopo l’approvazione del Senato a procedere sul processo Gregoretti, Matteo Salvini ha scatenato una bufera sui social manifestando la sua opposizione. Nel discorso è intervenuto con diversi tweet Lapo Elkann, sferzando diverse provocazioni all’ex ministro.

Salvini, tweet di Lapo Elkann su caso Gregoretti

In una discussione avvenuta diversi mesi fa, Salvini definì Lapo Elkann “Credibile come un gabbiano“. Nella giornata di ieri, in seguito al voto del Senato, Lapo Elkann ha risposto con un messaggio apparentemente criptico, riferendosi però all’appellativo usato dall’ex-ministro.

Prima o poi i gabbiani arrivano per tutti..a buon intenditor poche parole 😉 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 12, 2020

Poche ore dopo ha replicato nei confronti di Salvini, infierendo sul doloroso verdetto del Senato.

Il mio gabbiano vola libero sul mare,

il tuo in tribunale🖌 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 12, 2020

L’ex-ministro Salvini non ha risposto alle accuse, ma è bastata la bufera di utenti che si sono scagliati nei confronti del secondogenito di Margherita Agnelli. Infatti su Twitter numerosi tweet sono andati a scavare nel passato di eccessi di Lapo, facendo riferimento in particolare al suo finto rapimento, affermando: “Insomma Lapo…raccontaci di come hai fatto a far insabbiare tutto quando eri col travestito e hai fatto finta che ti avevano rapito…io sono stato, come te, in stati pietosi, ma a quello non ci avevo mai nemmeno pensato…Sei stato un genio, gesta da storia nei secoli”.

Tornato sui social da pochi mesi dopo tre anni di assenza, Lapo Elkann ha creato il suo profilo Twitter pre promuovere i suoi progetti benefici.

Tra questi risalta la LAPS, la Libera Accademia Progetti Sperimentali.