Il Cdm ha approvato in serata la riforma sul processo penale, con la maggioranza di governo che è riuscita ad accordarsi anche sul lodo Conte bis.

Nella serata del 13 febbraio il Cdm ha approvato la contestata riforma sul processo penale, trovando un accordo di maggioranza persino in merito alla prescrizione con il cosiddetto Lodo Conte bis. In conferenza stampa a Palazzo Chigi, il ministro Alfonso Bonafede ha inoltre parlato di un piano di investimenti alla giustizia che non conosce precedenti nella storia di questo Paese. Sia Bonafede che Conte hanno tuttavia fortemente criticato l’assenza di Italia Viva dal processo decisionale che ha portato all’approvazione della riforma.