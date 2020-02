Gli ultimi sondaggi politici realizzati da Index rivelano una situazione incerta: per il 39% degli italiani il governo durerà solo "fino all'estate".

Secondo gli ultimi sondaggi politici Index realizzati per Piazza Pulita, il governo (per il 39% degli italiani) reggerà soltanto “fino all’estate”. Inoltre, Fratelli d’Italia risulta l’unico partito in crescita: Giorgia Meloni raggiunge infatti l’11,3% dei consensi. La Lega rimane comunque il primo partito in Italia e, seppur in calo, si ferma al 30,9% dei consensi. Stabile invece Forza Italia.

Il Movimento 5 stelle perde 0.2 punti percentuali e frena al 15%, mentre il Partito Democratico guadagna lo 0.8 attestandosi attorno al 20%. Infine, Italia Viva si ferma al 4,1% (con un calo di 0.1 punti percentuali).

Sondaggi politici oggi, governo a rischio?

Gli italiani hanno espresso un’opinione non troppo positiva sul governo: stando agli ultimi sondaggi politici di oggi, infatti, il 38,8% degli intervistati prevede una durata dell’esecutivo limitata fino all’estate. Il tema prescrizione sembra infatti porre alcuni freni alla coalizione giallo-rossa, con Italia Viva che si sta nettamente staccando dalla maggioranza. la maggior parte degli italiani attende dunque un’ulteriore crisi di governo agostiana (quasi il 40% degli intervistati). Il 32,7% del campione, invece, ritiene che l’esecutivo possa andate avanti un altro anno. Infine, solo per il 14,7% il governo durerà fino alla fine della legislatura.

Per quanto riguarda le coalizioni, invece, nel complesso il centrosinistra, che include anche Italia viva, è data al 42,2% (con un aumento dello 0,3%).

La coalizione di centrodestra, invece, è attorno al 48,1%, (in calo di 0,4 punti percentuali).

La legge Bonafede

Una domanda del sondaggio riguardava anche il tema prescrizione, nodo cruciale del governo in questi giorni: “Approva la legge Bonafede sulla prescrizione?”. Il 48,6% degli intervistato ha risposto positivamente, mentre il 25,6% ha risposto negativamente.