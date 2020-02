M5S in piazza Santi Apostoli per manifestare contro i vitalizi. Sui social i grillini scrivono: "Il movimento è più vivo che mai".

Il M5S torna in piazza a Roma per manifestare contro i vitalizi. Dalle 14 di sabato 15 febbraio Piazza Santi Apostoli è gremita di gente. Dopo il deludente risultato delle elezioni in Emilia Romagna, torna a far sentire la sua voce Luigi Di Maio, ex capo politico che si è dimesso. A poche ore dall’incontro, Crimi ha assicurato: “La manifestazione non ha nulla a che vedere con il governo. Riguarda una nostra battaglia storica. Vogliamo denunciare pubblicamente il tentativo da parte di alcuni ex parlamentari di riappropriarsi di un privilegio, il vitalizio, che come promesso abbiamo abolito”. E ancora: “Le provocazioni non ci interessano. Quello che ora mi sta più a cuore è l’unità, nell’interesse dei cittadini”, l’obiettivo per il nuovo leader è mostrare l’unità del movimento di fronte a critici e avversari politici.

Sui social alcuni manifestanti hanno espresso il proprio entusiasmo e la determinazione con cui portano avanti una delle più solide battaglie anticasta del partito grillino. “Il M5S è più vivo che mai”, scrivono alcuni utenti.



M5S a Roma contro i vitalizi

In una piazza sempre più affollata di militanti pentastellati, spuntano cartelli contro le alleanze con il Pd. Tra questi, si legge: “Insieme siamo una forza, no alle alleanze”. Non mancano gli striscioni “anti-casta” e le bandiere con le cinque stelle, simbolo del movimento.

Le stime parlano di 4mila persone presenti a Roma e provenienti da tutta Italia. In attesa degli interventi i manifestanti hanno ripetuto a gran voce: “Onestà, onestà”. In piazza già alle 14 il senatore Nicola Morra e il titolare del Mise, Stefano Patuanelli, accolto con il coro “Patuanelli, Patuanelli”.

Presente anche la vicepresidente del Senato Paola Taverna, la quale è stata accolta da un’ovazione da parte degli esponenti del M5S e dai discorsi di alcuni consiglieri regionali pentastellati.