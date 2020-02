Toni accesi quelli di Maria Giovanna Maglie nei confronti del M5S, accusato di far parte di quelle istituzioni che sono nati per combattere.

Nuova critica di Maria Giovanna Maglie contro il M5S, accusato di aver utilizzato per arrivare al governo il risentimento verso quella classe politica di cui ora fanno parte. L’occasione è stata data da un articolo pubblicato sul Blog delle Stelle secondo cui se si spezza la fiducia nei confronti delle istituzioni nessuno le rispetterà più.

Maria Giovanna Maglie sul M5S

Le affermazioni condivise dal Movimento erano seguite all’evento tenutosi a Roma sabato 15 febbraio 2020 per manifestare contro chi vorrebbe togliere il taglio dei vitalizi, cavallo di battaglia della forza politica. Le parole che riecheggiano sono giustizia, uguaglianza, onestà e fiducia dei cittadini nei propri rappresentanti. Proprio su quest’ultimo punto vi è scritto che nel momento in cui essa venga meno, “nessuno rispetterà più le leggi e nessuno rispetterà più quello che dicono le istituzioni dello Stato“.

Da qui è partita la critica di Maria Giovanna Maglie, che ha condiviso su Twitter l’articolo del Blog corredato da un suo commento.

In primis ha accusato i grillini di avere una faccia tosta, critica che non molto tempo prima aveva mosso anche al Premier Giuseppe Conte.

Poi ha proceduto con una domanda retorica. “Sono in Parlamento e al governo perché hanno usato il risentimento per la classe politica, strillato #corrotti e #vaffa contro le istituzioni, e ora piagnucolano perché sono seduti sulle stesse poltrone e non le vogliono mollare?“, si è chiesta.





L’accusa è quella di essersi per anni schierati contro la casta, considerata un qualcosa da combattere, e una volta eletti esserne diventati essi stessi esponenti.