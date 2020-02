Sul decreto Milleproroghe il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera: il testo è stato blindato dall'esecutivo.

Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge Milleproroghe: la seduta va verso la sospensione per riprendere al termine della conferenza dei capigruppo. Ad annunciarlo è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, D’Incà. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio mercoledì 19 febbraio alle ore 8.30. Dalle 10.10, invece, sono previste le votazioni, mentre l’ultima chiamata è prevista alle ore 11.30.

Nel testo, blindato dal governo, ci sarebbero Rc auto familiare, stabilizzazione del personale medico, stanziamenti per gli autobus a Roma e regole sull’uso dei monopattini elettrici. Un decreto che si configura sempre più come un “omnibus”, in cui sono raccolte le norme più disparate.





Governo, questione di fiducia sul Milleproroghe

Esplode nuovamente la tensione all’interno del Parlamento.

Nella giornata di lunedì 17 febbraio, infatti, Italia Viva e Forza Italia hanno presentato due ordini del giorno per chiedere, nuovamente, il rinvio per l’entrata in vigore della riforma della Giustizia. Sarà inoltre cruciale notare quali forze politiche alla Camera voteranno la fiducia al decreto Milleproroghe, quali saranno contrarie e chi invece sarà assente. Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera nel giorno seguente la modifica dei Decreti Sicurezza. Il decreto Milleproroghe, però, deve essere convertito in legge entro la fine del mese, ma non è stato ancora discusso dal Senato.

Nonostante le tensioni, infine, Gualtieri allontana lo spettro della crisi: “Il punto è che inviterei tutti ad esercitarsi nella competizione a chi trova le soluzioni migliori per rilanciare il nostro Paese piuttosto che a enfatizzare” orizzonti di crisi “che non servono a nessuno”.

Nelle parole del ministro dell’Economia, “questo governo è stabile e finirà la legislatura“. “Gli italiani – ha poi concluso – vogliono poche parole, pochi litigi e molti fatti”.