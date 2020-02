In programma anche per Roma e il Lazio le elezioni suppletive 2020. Si vota per un posto alla Camera dei Deputati: 7 i candidati.

Sono state fissate anche per Roma e il Lazio le elezioni suppletive 2020. Si vota per scegliere un deputato alla Camera che prenda il posto lasciato vacante, per svolgere il ruolo di Commissario Europeo, dall’ex premier e ministro Paolo Gentiloni. Sono in corsa 7 candidati.

Elezioni suppletive a Roma 2020

Nella capitale si scaldano i motori in vista delle urne. A far parte della lista dei candidati alle elezioni suppletive 2020 sono il favorito Roberto Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze del Governo Conte bis, portavoce del PD (+Europa, LeU, Italia Viva); Rossella Rendina, alla prima esperienza elettorale, auto candidata alle “parlamentarie” online (Movimento 5 stelle); Elisabetta Canitano (Potere al Popolo), ginecologa del servizio pubblico; Marco Rizzo (Partito Comunista), che punta a sfidare direttamente Gualtieri; Maurizio Leo (centrodestra), avvocato esperto in materia fiscale molto caro a Fratelli D’Italia di Giorgio Meloni; Mario Adinolfi (fondatore e presidente di Popolo della Famiglia) e infine Luca Maria Lo Muzio (Volt).





Come votare

Come per le suppletive in agenda anche in Campania e Umbria, una sola giornata di votazioni con urne aperte dalle 7 alle 23 nel collegio uninominale Lazio 1-01, Roma centro.

Nella scheda elettorale ci saranno i nomi dei candidati e delle liste che li sostengono. Queste elezioni serviranno anche come test per gli schieramenti, essendo una delle ultime prima delle comunali 2021.

Si prevede un’affluenza di circa 150mila cittadini romani dai 18 anni in su. Le zone di provenienza saranno quelle di Rione Monti, Rione Trevi, Rione Colonna, Rione Campo Marzio, Rione Ponte, Rione Parione, Rione Regola, Rione Sant’Eustachio, Rione Pigna, Rione Campitelli, Rione Sant’Angelo, Rione Ripa, Rione Borgo, Rione Esquilino, Rione Ludovisi, Rione Sallustiano, Rione Castro Pretorio, Rione Celio, Rione San Saba, Rione Testaccio, Rione Trastevere, Rione Prati, Quartiere Trionfale, Quartiere Flaminio, Quartiere Della Vittoria.