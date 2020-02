Dopo le regionali 2020, in Umbria si torna a votare in occasione delle elezioni suppletive per il Senato della Repubblica.

Domenica 8 marzo in Umbria, nel collegio che comprende tutti i 33 comuni della provincia di Terni e 27 comuni della provincia di Perugia, si terranno le elezioni suppletive del Senato della Repubblica 2020. Prima delle regione del Centro Italia toccherà a Napoli, domenica 23 febbraio e a Roma domenica 1 marzo. Le elezioni suppletive sono state rese necessarie dopo la scomparsa del senatore Franco Ortolani, parlamentare del Movimento 5 stelle deceduto lo scorso novembre a causa di una grave malattia e far fronte alle dimissioni di Paolo Gentiloni dalla Camera e alla rinuncia al seggio del Senato della leghista Donatella Tesei.

Elezioni suppletive Senato 2020 Umbria-Terni

In Umbria si sfideranno 4 candidati. La Lega si presenterà con l’ennesima donna, strategia che nella stessa regione ha portato bene durante le ultime elezioni regionali, quando ad aggiudicarsi la presidenza è stata Donatella Tesei.

Chiamata per provare ad aggiungere un altro successo per il Carroccio (e per il centrodestra) sarà dunque Valeria Alessandrini. La candidata può contare anche sull’appoggio di Forza Italia e Fratelli d’Italia.





Che non la si creda una partita già vinta, però. Un’altra donna, Maria Elisabetta Mascio, dirigente scolastica, sarà la candidata sostenuta dal Partito democratico e Sinistra civica. Farà di tutto per aggiudicarsi la palma della vittoria. Il Movimento 5 stelle punterà invece su Roberto Alcidi, il cui nome era stato il primo a essere ufficializzato. Da non sottovalutare nemmeno la candidatura dell’avvocato Armida Gargani per la lista Riconquistare l’Italia, partito di stampo sovranista.