Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, ha parlato della nave ong Open Arms, scivolando in una gaffe.

Il leader della Lega Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, ha parlato della nave ong Open Arms, scivolando tuttavia in una clamorosa gaffe. Si parlava di immigrazione, di porti sicuri e del fatto che, a parere del capo del Carroccio, l’Italia è lasciata sola dall’Europa ad affrontare l’emergenza. “La Spagna ha concesso il porto sicuro a Madrid“, ha dichiarato il capo del Carroccio. Uno scivolone geografico che non è passato inosservato, in quanto, come sanno tutti, nella capitale spagnola non c’è nessun porto. Madrid si trova, infatti, più o meno al centro della penisola iberica.

La gaffe di Salvini sulla Open Arms

Nel corso della stessa diretta Facebook, il capo del Carroccio, poi, dimostrando la sua consueta dote di gran comunicatore, ha affrontato anche altri temi.

Tra quelli maggiormente rilevanti c’è stato anche quello legato al blocco dello sbarco della nave Open Arms, avvenuto nell’agosto del 2019, per cui è indagato dal tribunale di Palermo con le accuse di sequestro di persona. La maggior parte degli utenti, tuttavia, si è concentrata subito sulla frase incriminata, ed è esplosa l’ironia del popolo della rete.

L’ironia sui social

Dopo che Salvini ha dichiarato che “la Spagna ha concesso il porto sicuro a Madrid, ma il capitano ha deciso di fare rotta verso l’Italia”, c’è chi si è scatenato dicendo di “non aver mai dimenticato quelle passeggiate sul lungomare di Madrid. L’odore del mare, il mojito in mano e la musica in spiaggia”. Una frase subito riportata sulla pagina “Abolizione del suffragio universale”.