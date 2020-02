Candidato con il centrosinistra, Sandro Ruotolo è un giornalista impegnato nelle inchieste sulla mafia. Ora concorre al posto in Senato.

Da molti definito come uno dei giornalisti d’inchiesta più autorevoli d’Italia, Sandro Ruotolo si candida con il centrosinistra alle elezioni suppletive 2020 di Napoli per il posto lasciato vacante dal compianto Franco Ortolani. Da sempre impegnato nel raccontare storie scottanti e in inchieste giudiziarie su realtà italiane scomode come quelle della mafia, Ruotolo vive da anni sotto scorta.

Chi è Sandro Ruotolo

Presidente dell’Unione cronisti della Campania per meriti, Sandro Ruotolo si è battuto per la tutela dei giornalisti della provincia di Caserta e ha chiesto un incontro operativo in merito a questo tema presso il Ministero dell’Interno di Roma. In prima linea anche a Bologna, durante la manifestazione delle Sardine, per sottolineare l’impegno civile a difesa di legalità e libertà.

Sostenuto dai sui colleghi, Ruotolo perdura nella sua battaglia a favore del giornalismo di qualità e si è impegnato in prima linea per rappresentare la Federazione della Stampa Italiana in quel di Malta durante le indagini sull’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, oggetto di una sua video inchiesta che è stata utilizzata come documento per risalire ai mandanti del crimine avvenuto nel 2017.

Sotto scorta da anni

Sandro Ruotolo vive sotto scorta (dopo l’annuncio della revoca a febbraio 2019) da diversi anni a seguito delle minacce ricevute dal capo del clan dei casalesi: Michele Zagaria.

L’uomo si trova ancora in carcere in quanto sotto processo perché pare abbia continuato a fare da burattinaio anche dietro le sbarre. Dopo la diffusione di una inchiesta del cronista sulla “Terra dei Fuochi” e traffico illecito di rifiuti in Campania, Michele Zagaria venne intercettato in carcere mentre proferiva le seguenti parole: “O’ vogl’ squartat'”. Ruotolo, dalla sua, ha dichiarato che tale presa di posizione dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini sarebbe stata rassicurante per la camorra.





Suppletive Senato 2020: data e candidati

Domenica 23 febbraio 2020 i residenti nelle circoscrizioni di Napoli voteranno dunque per un nuovo rappresentate in Senato. A concorrere per il posto, accanto a Sandro Ruotolo ci saranno Luigi Napolitano (M5s); Salvatore Guangi (Fi, Fdi, Lega); Giuseppe Aragno (Potere al Popolo); Riccardo Guarino (Rinascimento Partenopeo).