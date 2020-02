Conte contro Italia Viva: le chiamate a FI in cerca di “responsabili”

Conte ha chiamato alcuni senatori di Forza Italia: il premier è pronto a sostituire Italia Viva nella maggioranza?

Lo scontro nelle forze di maggioranza si riaccende: dopo l’intervista di Renzi a Porta a Porta, il premier Conte ha elaborato un piano contro Italia Viva. Secondo alcuni retroscena, infatti, pare che il Presidente del Consiglio abbia effettuato una serie di telefonate ai senatori di Forza Italia per trovare un gruppo politico che possa sostituire Italia Viva. Scherzosamente avrebbe chiesto aiuto ai forzisti, ma ogni altro fine è stato poi smentito dai diretti interessati.





Conte contro Italia Viva

Matteo Renzi sferra una serie di attacchi contro la maggioranza di governo e conferma la sfiducia a Bonafede in caso di mancato accordo sulla prescrizione. Il premier Conte sostituirà Italia Viva nel governo? Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Il Tempo, pare che il premier abbia scherzosamente chiesto aiuto ai forzisti sulla questione Renzi.

Tuttavia, ci sarebbero una serie di telefonate ai senatori di Forza Italia che risultano sospette.

La stessa cosa l’avrebbe fatta anche Dario Franceschini, ma per il momento non vi sarebbe alcuna conferma dai forzisti. Smentite sulla questione arrivano invece dalla senatrice forzista Barbara Masini, da Massimo Mallegni e persino da Massimo Berutti. Il retroscena è stato smentito anche da Gaetano Quagliariello e dalle parti dell’Udc (Antonio Saccone, Antonio De Poli e Paola Binetti). Da Forza Italia comunque pare ci sia “senso di responsabilità”, che non si esclude possa concretizzarsi in qualcosa di fatto.