Renzi chiede un incontro a Conte, Zingaretti: “Meno polemiche”

Dopo gli scontri e le polemiche, Renzi chiede un incontro al premier Conte: "La prossima settimana finisce il teatrino".

Dopo giorni di polemiche e scontri, culminati con la proposta avanzata dal leader di Italia Viva a Porta a Porta, Matteo Renzi, ha deciso di chiedere un incontro al premier Giuseppe Conte. Lo ha riferito durante una conferenza stampa al Senato sul piano per le infrastrutture, con la presenza dei gruppi Iv-Psi.

Verso un incontro Renzi-Conte

Così Renzi spiega della sua richiesta d’incontro al premier Conte: “La settimana prossima conto che possiamo mettere finalmente la parola fine a questo teatrino. Italia Viva si è caratterizzata in questi mesi come l’unico luogo di presentazione di proposte serie. Noi vogliamo un’Italia viva e non un’Italia che vivacchia“. E continua: “Credo che la cosa più pulita sia vedersi la prossima settimana con Conte. Le telenovelas funzionano quando poi c’è un elemento di chiarezza. Serve una forma di trasparente chiarezza”.

Arriva poi la richiesta al premier: “Ho chiesto a Conte di vederlo la prossima settimana, se lo riterrà utile”.





Zingaretti: “Meno polemiche, più fatti”

Non ha tardato a replicare il Pd con un post del segretario Nicola Zingaretti, che ha commentato le parole di Renzi. Sul suo account Facebook ha scritto: “Con meno polemiche e più fatti darsi un orizzonte, un’agenda di provvedimenti condivisi che vogliamo adottare. La frenesia della battaglia politica non deve in alcun modo distrarci dal cuore dei problemi, dal senso profondo del nostro ruolo e dalle reali necessità delle italiane e degli italiani”. Il segretario dem ha concluso così: “Avanti per costruire un’Italia migliore. Non ci sono scuse: serve buon governo. Con una politica utile alle persone”.