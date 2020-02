Dopo i primi casi di coronavirus in Lombardia, il governo ha disposto la quarantena obbligatoria per chi ha avuto contatti diretti con i contagiati.

È emergenza coronavirus in Lombardia, dove sono stati registrati tre casi nella provincia di Lodi: il ministro della Salute Roberto Speranza, tramite una nota ufficiale diramata dal Ministero, ha previsto “misure di isolamento quarantenario obbligatorio per i contatti stretti con un caso risultato positivo. Dispone la sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria per chi è stato nelle aree a rischio negli ultimi 14 giorni con obbligo di segnalazione da parte del soggetto interessato alle autorità sanitarie locali”.