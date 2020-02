Si aprono a Napoli le elezioni suppletive per il Senato 2020: tutti i dati sull'affluenza.

Dopo le regionali in Emilia Romagna e Calabria, è la volta delle elezioni suppletive per il Senato 2020. I seggi si aprono domenica 23 febbraio a Napoli; seguirà Roma il 1 marzo e l’Umbria l’8 marzo toccherà all’Umbria. Le elezioni suppletive si sono rese necessarie dopo la scomparsa del senatore Franco Ortolani, parlamentare del Movimento 5 stelle deceduto lo scorso novembre a causa di una grave malattia. Si tornerà alle urne nelle altre regioni citate anche per far fronte alle dimissioni di Paolo Gentiloni dalla Camera, e la rinuncia al seggio del Senato della leghista Donatella Tesei, che nel corso delle ultime elezioni regionali in Umbria è stata eletta Presidente.

Elezioni suppletive Senato 2020 a Napoli: l’affluenza

Nella città campana si potrà votare delle 7 del mattino fino alle 23 di sera. La redazioni di Notizie.it seguirà lo sviluppo delle operazioni di voto fornendo in diretta e in tempo reale i dati sull’affluenza.

Successivamente vedremo assieme chi tra i candidati sarà riuscito ad ottenere la vittoria.

A Napoli si voterà per il collegio uninominale 07 della Regione Campania. Il collegio comprende i quartieri Arenella, Barra, Miano, Piscinola, Poggioreale, Ponticelli, San Carlo all’Arena, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano, Vicaria, Vomero e della zona industriale.





I candidati

I candidati sono: