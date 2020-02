Il 23 febbraio 2020 si aprono le urne a Napoli per le elezioni suppletive al Senato: gli exit poll e i risultati.

La data fissata è quella di domenica 23 febbraio, quando si voterà in occasione delle elezioni suppletive 2020 per il Senato, a cominciare da Napoli. Si voterà per il posto lasciato vacante dal compianto Franco Ortolani, rappresentate del Movimento 5 Stelle. Di seguito gli exit poll e i risultati della votazione.

Elezioni suppletive a Napoli: gli exit poll

Dopo l’espressione del voto presso il seggio, come sempre verrà effettuato un sondaggio per carpire qualche dato in anticipo rispetto ai risultati di queste elezioni suppletive 2020. Nel giorno delle elezioni, noi di Notizie.it ci occuperemo di fornire tutti i dati aggiornati relativi agli exit poll.

I risultati

Al termine delle votazioni, verranno pubblicati anche i dati relativi ai risultati delle elezioni e a chi ricoprirà il ruolo di senatore per la Campania.





La data e i candidati

Per la Campania si voterà quindi il 23 febbraio 2020 dalle 7 alle 23 al collegio uninominale di Campania 07.

I candidati saranno i seguenti cinque: Sandro Ruotolo (Dem e Pd); Luigi Napolitano (M5s); Salvatore Guangi (Fi, Fdi, Lega); Giuseppe Aragno (Potere al Popolo), infine Riccardo Guarino (Rinascimento Partenopeo).

Secondo le stime, il collegio napoletano ha il più alto indice di vulnerabilità materiale e sociale in Italia ma è penultimo per tasso di occupazione (37%). Per gli equilibri della maggioranza, la votazione di Napoli avrà un valore importante in quando i partiti che sostengono in Governo godono di un vantaggio risicato al Senato.

Le elezioni suppletive 2020 avranno luogo inoltre in Umbria l’8 marzo 2020 sempre per il Senato e in Lazio l’1 marzo per una poltrona alla Camera dei Deputati.