Nel corso del Consiglio dei Ministri tenutosi nella sede della Protezione Civile, il governo ha deciso di varare nuovi provvedimenti contro il coronavirus.

A seguito della convocazione di un Consiglio dei Ministri straordinario per fronteggiare l’emergenza coronavirus, il premier Giuseppe Conte ha comunicato i punti chiave dell’incontro. Il governo starebbe pensando a due decreti di cui uno da approvare questa sera contenente le misure per contenere la diffusione del virus. Un secondo decreto, con le misure economiche per le aree interessate dall’emergenza, dovrebbe invece essere portato in un ulteriore vertice previsto nei prossimi giorni.

Secondo alcune fonti si starebbe pensando di intervenire su diversi aspetti, dalla chiusura delle scuole alla sospensione di attività lavorative e manifestazioni fino alla possibilità di utilizzare le forze dell’ordine per far rispettare le prescrizioni. “Siamo al lavoro senza sosta per reagire con la massima compattezza a questa emergenza“, ha dichiarato il Premier.