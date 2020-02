Un sindaco bergamasco ha pubblicato pesanti insulti ai cinesi sui social dopo lo scoppio dell'epidemia di coronavirus: le sue scuse.

Maurizio Esti, il sindaco bergamasco di Solto Collina aveva pubblica pesanti insulti ai cinesi dopo lo scoppio dell’epidemia di coronavirus. Nonostante avesse eliminato il post su Facebook, era stato fotografato e finito nel mirino di un avvocato cinese che ha esposto una denuncia per diffamazione contro il primo cittadino. Nel messaggio, infatti, Esti si rivolgeva ai cinesi con queste parole: “Sti czzz di CINESI, mangiano CANI, PIPISTRELLI, INSETTI E SERPENTI e poi si stupiscono se esplodono epidemie. MORISSERO PERLOMENO SOLO LORO!!!!!”.

In seguito, nel Comune che governa si era tenuto un incontro con la comunità cinese durante il quale Esti si è scusato pubblicamente.





Coronavirus, sindaco bergamasco insulta cinesi

Sarebbe stato spinto dalla paura e dalla tensione verso il coronavirus il sindaco bergamasco che ha pubblicato pesanti insulti ai cinesi su Facebook. Con queste giustificazione, infatti, si è pubblicamente scusato con la comunità cinese di Milano. La lettera è stata resa pubblica.

“Il sindaco Dr. Maurizio Esti, in rappresentanza dell’amministrazione di Solto Collina, dichiara che, spinto dalla paura e dalla tensione per le notizie e i video circolanti sui mass media ha fatto un’affermazione di cui se ne vergogna e se ne pente. Porge le più sincere scuse alla comunità cinese e più in generale alla Repubblica Popolare di Cina.

Si scusa anche con tutte quelle persone che hanno avuto un lutto in famiglia per l’epidemia manifestatasi.

L’amministrazione di Solto Collina offre la propria disponibilità ad una fattiva collaborazione con le comunità cinesi, ed i suoi rappresentanti residenti in Italia, al fine di rafforzare la stretta amicizia dei due grandi paesi Italia e Cina”.