La Ministra delle Infrastrutture accusa duramente Salvini: sull'emergenza coronavirus è uno sciacallo.

La Ministra delle Infrastrutture Paola de Micheli è molto dura con Matteo Salvini: “Sul coronavirus si sta veramente comportando da sciacallo”.

La De Micheli si è espressa su un post di Salvini su facebook che sta facendo molto discutere. Il leader della Lega ha pubblicato sui social la foto di Adriano Trevisan, la prima vittima italiana di coronavirus, commentando così l’accaduto: “Una preghiera per la prima vittima italiana del coronavirus e un pensiero alla sua famiglia. Forse ora qualcuno avrà capito che è necessario chiudere, controllare, blindare, bloccare, proteggere?”.

Un post che è sembrato di cattivo gusto alla ministra De Micheli, in arrivo all’assemblea nazionale del PD di sabato 22 febbraio. “Chi come Salvini aspirerebbe ad avere un ruolo istituzionale di alto livello, dimostra proprio di non essere all’altezza, non solo per ragioni politiche” ha commentato.

La replica di Salvini a De Micheli

Il diretto interessato ha prontamente replicato sui social: “Ma come si fa ad avere al governo gente che dice queste sciocchezze, in un momento così grave e delicato per il nostro paese? ah già, per il Pd è sempre #colpadisalvini…”.

Sulla questione sono intervenuti i due pilastri portanti dell’attuale governo, Zingaretti e Di Maio. Il segretario del PD ha precisato: “È il tempo della scienza, della buona sanità, della collaborazione, di non sottovalutare nulla e di organizzarsi. Soprattutto dell’unità del Paese per fronteggiare questa drammatica emergenza“. Fa eco il commento di Luigi Di Maio: “In questi momenti bisogna dimostrare compattezza e dare il massimo per il Paese, avendo un solo obiettivo: tutelare i nostri cittadini. Più tardi sarò al Dipartimento della Protezione Civile per il comitato operativo sul coronavirus”.