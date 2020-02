Renzi mette a tacere "gossip e retroscena" a proposito di uno scambio di sms con Fontana dopo lo scontro con il premier sull'emergenza coronavirus.

È un messaggio di collaborazione e vicinanza – umana e politica – quello che traspare da alcuni sms inviati dal leader di Italia Viva Matteo Renzi al governatore della Lombardia Attilio Fontana, alle prese con l’emergenza coronavirus nella propria Regione e in auto-isolamento dopo i test eseguiti su una sua stretta collaboratrice. La conversazione è stata resa pubblica dallo stesso ex premier, tramite social, per mettere a tacere le voci di “gossip e retroscena”.

L’sms di Renzi a Fontana

“Mi dispiace per le tensioni” esordisce Renzi, in riferimento allo scontro tra Fontana (e, più in generale, le aurorità regionali) e il premier Giuseppe Conte sulla gestione dell’emergenza coronavirus. “Se possiamo dare una mano ci siamo e ci sono. Ti abbraccio forte”.

Un sms a cui Fontana ha risposto ringraziando il senatore toscano, senza nascondere che “i prossimi giorni saranno importanti”.

“Per qualsiasi cosa conta sulla massima collaborazione” ribadisce il leader di Iv.

Il retroscena con Gallera

C’è però chi ha parlato di un retroscena che avrebbe visto lo stesso Fontana commentare i messaggi di Renzi con l’assessore al Welfare Gallera, attribuendo le parole dell’ex premier non a gentilezza e solidarietà ma al fatto che “ormai odia più Conte che la Lega”.





Renzi: “Basta gossip”

Tramite i propri canali social, Renzi condanna i “gossip e i retroscena” sullo scambio di messaggi con il governatore lombardo.

“Nella giornata di martedì dopo le assurde polemiche tra Governo e Lombardia ho pubblicato un post con un invito all’unità nazionale, ho scritto un messaggio al Presidente della Lombardia Fontana e ho parlato al telefono con il Presidente del Consiglio Conte. A tutti ho augurato buon lavoro assicurando massima vicinanza e massimo rispetto istituzionale” spiega l’ex premier, che non risparmia un attacco a “chi vive di retroscena. A differenza loro, io non faccio polemiche. Nelle difficoltà si sta insieme. A chi semina zizzania rispondiamo con un sorriso”.