Coronavirus, Feltri: “Se serve a mandare via Giuseppe Conte, avanti così”

Il direttore di Libero Vittorio Feltri ha lanciato un duro attacco al premier Giuseppe Conte mentre interveniva sul caso coronavirus.

Vittorio Feltri senza peli sulla lingua a Dritto e Rovescio: parlando del coronavirus, infatti, lancia un duro commento contro il premier Conte. Mentre quindi Salvini punta alla sfiducia per formare un governo di unità nazionale, anche Feltri pare orientato contro l’avvocato del popolo. Uno stralcio della sua intervista a Dritto e Rovescio.





Coronavirus, Feltri contro Conte

Il direttore di Libero, Vittorio Feltri ha lanciato una dura stoccata al premier Giuseppe Conte sul caso coronavirus. Dopo aver parlato della scomparsa delle Sardine dalle prime pagine dei quotidiani nazionali, infatti, si è rivolto anche all’avvocato del popolo. “Questo virus – ha detto Feltri – ha fatto anche qualcosa di buono: ha eliminato le Sardine di cui non si parla più se non per la fine che hanno fatto ad Amici“.

Il virus qualcosa di buono ha fatto: è riuscito a distruggere le sardine — Vittorio Feltri (@vfeltri) February 27, 2020

Inoltre, “il virus qui ci ha dato una mano – sostiene Feltri -.

Poi se ci dovesse dare una mano a fare andare via Conte non potremmo che festeggiare: alè virus, avanti così”.