Roberto Alcidi, chi è il candidato alle elezioni suppletive in Umbria

Il candidato delle elezioni suppletive in Umbria per il Movimento 5 stelle sarà Roberto Alcidi.

È Roberto Alcidi il candidato delle elezioni suppletive in Umbria per il Movimento 5 stelle. Il suo nome è stato il primo a essere ufficializzato in vista dell’appuntamento elettorale. I cittadini si recheranno alle urne domenica 8 marzo. Saranno chiamati a votare gli elettori del collegio Umbria 2. Le elezioni suppletive sono state rese necessarie dopo la scomparsa del senatore Franco Ortolani, parlamentare del Movimento 5 stelle deceduto lo scorso novembre a causa di una grave malattia e far fronte alle dimissioni di Paolo Gentiloni dalla Camera e alla rinuncia al seggio del Senato della leghista Donatella Tesei. Prima delle regione del Centro Italia tocca a Napoli, domenica 23 febbraio e a Roma domenica 1 marzo.

Chi è Roberto Alcidi

I pentastellati punteranno dunque su Roberto Alcidi, operaio metalmeccanico, attualmente senza occupazione. Roberto è attivista del M5s dal 2009 e già organizzatore del Meetup nella città del Festival dei Due Mondi.

La sua presentazione è avvenuta a Spoleto a febbraio. “Porterò in Parlamento tutte le istanze della nostra Umbria – ha dichiarato -. Senza comunque mai tralasciare la assidua presenza sul territorio e l’attivismo che da sempre mi contraddistinguono”.

In seguito ha aggiunto: “Sarà mia premura raccontare lo straordinario lavoro e i risultati raggiunti dal Movimento 5 stelle al governo del Paese”. Subito dopo ha quindi proseguito citando il taglio dei vitalizi, il taglio del numero dei parlamentari, il decreto dignità ed il reddito di cittadinanza: “Abbiamo fatto tanto in questi mesi, e non dobbiamo aver paura di raccontarlo”.





Gli avversari

Alcidi se la dovrà vedere contro Valeria Alessandrini, della Lega e Maria Elisabetta Mascio, del Partito democratico e Sinistra civica. Più indietro nei sondaggi, ma da non sottovalutare, Armida Gargani, per la lista Riconquistare l’Italia, partito di stampo sovranista.