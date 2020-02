Il post pubblicato e poi cancellato del consigliere di Pavia Niccolò Fraschini: ”Noi lombardi schifati da gente che vive in mezzo all’immondizia"

Il post del consigliere di Pavia Niccolò Fraschini contro tutti che fa infuriare il web: “Noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive in mezzo all’immondizia (napoletani et similia) da gente che non ha il bidet (francesi) e da gente la cui capitale (Bucarest) ha le fogne popolate da bambini abbandonati“.

Ce l’ha con tutti Niccolò Fraschini, consigliere comunale per la lista di centrodestra “Pavia prima” a sostegno del sindaco Mario Fabrizio Fracassi e addetto stampa al Consiglio regionale della Lombardia. Il post choc è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook. Prendendosela contro napoletani, francesi e romeni per i presunti episodi di discriminazione ai danni proprio dei lombardi.

Dopo pochissimo tempo sono state tantissime le critiche indirizzate a Fraschini sotto il post, quando poi il consigliere ha deciso di correre ai ripari rimuovendolo.

Ma gli screenshot erano già in giro per il web e sui social network. Dallo stesso consigliere non sembrano essere arrivate scuse ufficiali nel mentre il suo profilo personale in cui si definisce: “Europeista, liberale, attivo nel volontariato. Sciatore e corridore. Ottimista, testardo e juventino!” è stato preso di mira da molti utenti.

Nella conclusione del post il consigliere Niccolò Fraschini ha continuato a sfidare e insultare tutti: “Da queste persone non accettiamo lezioni di igiene: tranquilli, alla fine di tutto questo, i ruoli torneranno a invertirsi”.