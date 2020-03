Nel video Giorgia Meloni si rivolge ai turisti in inglese: "Venite in Italia"

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni tramite un video rilanciato su Facebook si rivolge ai turisti in inglese: “Le immagini e le notizie che arrivano dall’Italia in questi giorni fanno pensare a un paese completamente paralizzato, con le persone barricate in casa o sopraffatte dalla paura. Ma la realtà è un altra“.

L’appello di Giorgia Meloni ai turisti

Tramite un video condiviso sulla sua pagina Facebook, in inglese, Giorgia Meloni si è rivolta ai turisti cercando di tranquillizzarli invitandoli a venire in Italia: “La realtà potete vederla dietro di me: siamo nel cuore di Roma, al Colosseo. I ristoranti, i bar, i negozi sono tutti aperti, la gente è felice e il tempo è fantastico. Una normale situazione”.

“L’Italia – continua la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni – non è la nazione con il più alto numero di contagi, ma quella con il più alto numero di contagi conosciuti, grazie al rigido protocollo che abbiamo deciso di utilizzare.

Significa che siamo stati la prima nazione a isolare il virus. Per favore non abbiate paura dei nostri prodotti, che sono sicuri come sempre. Non abbiate paura di venire in Italia, come noi italiani non abbiamo paura a girare su tutto il territorio nazionale, eccetto per una piccola parte della nostra nazione. Non rinunciate alla più bella meta turistica del mondo, troverete un’Italia sana e felice, fiera di accogliervi con le sue unicità. Vi aspettiamo in Italia”.

Nel piccolo video girato al Colosseo Giorgia Meloni ha invitato i turisti a venire in Italia senza timori di un possibile contagio da coronavirus.