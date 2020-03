La Regione Lombardia ha diffuso in una nota la positività ai test per coronavirus dell'assessore allo sviluppo Alessandro Mattinzoli.

Nella giornata di lunedì 2 marzo, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e l’Assessore al Welfare Giulio Gallera hanno diffuso una nota. L’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione, Alessandro Mattinzoli sarebbe risultato positivo al coronavirus. “Pertanto – scrivono nella nota – tutta la Giunta si sottoporrà ai test di accertamento. Per questo siamo stati costretti a rinviare la visita agli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona”. Inoltre, “una volta ottenuti gli esiti – ha precisato Gallera -, attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia”.

Mattinzoli “ha la febbre alta ma per il resto sta bene.

Si augura che presto si possa abbassare e sta facendo la terapia”, ha riferito il presidente Fontana. Anche il governatore della Lombardia poteva risultare positivo ai test e perciò si era messo in isolamento volontario in via precauzionale. Una sua collaboratrice avrebbe contratto il virus.

A causa del contagio di Mattinzoli, salta la visita nella zona rossa del basso Lodigiano per gli assessori regionali al Welfare e alla Protezione civile, rispettivamente Giulio Gallera e Pietro Foroni.