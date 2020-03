Il governatore della Regione Lombardia ha dato un grande annuncio, la sua collaboratrice, positiva ai test di coronavirus, è guarita.

La collaboratrice della presidenza, molto vicina ad Attilio Fontana, era risultata positiva ai test di coronavirus: il governatore ha però annunciato che la donna è guarita. Il presidente della Regione, in via precauzionale si era dotato di mascherina e si era messo in quarantena volontaria in quanto poteva risultare positivo al Covid-19. Un altro componente assessore della Giunta lombarda, Alessandro Mattinzoli ha contratto la malattia. Tuttavia, come ha ribadito sui social, le sue condizioni sono buone.

Coronavirus, Attilio Fontana: “Collaboratrice guarita”

L’annuncio di Attilio Fontana sta facendo il giro del web: a 4 giorni dalla positività ai test per coronavirus, la collaboratrice del governatore è guarita. Il presidente,a margine di una videoconferenza con i giornalisti, infatti, ha assicurato che la donna “sta per essere dimessa”. Una grande notizia che arriva, però, lo stesso giorno in ci l’assessore al Welfare Giulio Gallera, in una nota congiunta con il presidente Attilio Fontana, ha annunciato la positività al Covid-19 di Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo Economico.

Facendo i più sinceri auguri di pronta guarigione anche al collega della Giunta, Fontana esprime la sua felicità per la collaboratrice guarita:”Sono molto contento per lei e per questi risultati positivi che dimostrano che siamo sulla strada giusta“.

Tuttavia, la donna dopo le dimissioni “tornerà a casa sua per continuare l’isolamento”, ha precisato il governatore.





“La collaboratrice – ha concluso Fontana – è in attesa di fare l’ultimo tampone definitivo che le consentirà di riprendere la vita normale”.